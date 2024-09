Tennis, l’Italia arriva a quota quindici titoli nel 2024

Bologna, 25 agosto 2024 – L’Italia sta forse vivendo il miglior momento di sempre per quanto riguarda il tennis. Dalla vittoria della Coppa Davis nella parte finale del 2023 si è aperto un ciclo aureo che ha visto gli azzurri dominare nel tennis, sia nel maschile che nel femminile, nel singolo e nel doppio. Il 2024 si è aperto con la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open, che ha riportato un trofeo del Grande Slam nella Penisola dopo 48 anni (per quanto riguarda il tennis maschile singolare). Questo successo è stato l’inizio della scalata finale dell’altoatesino, che nei mesi successivi ha poi raggiunto il primo posto nel ranking, diventando il primo tennista italiano a riuscire in quest’impresa. Ma non è finita qui.

Tutti i successi, l'ultimo di Sonego

L’11 febbraio del 2024 è arrivato il secondo successo azzurro, con Luciano Darderi che ha sconfitto Facundo Bagnis in due set (6-1, 6-4) nella finale dell’Atp 250 di Cordoba, e appena una settimana dopo (18 febbraio) è toccato nuovamente a Sinner alzare al cielo un trofeo, questa volta dell’Atp 500 di Rotterdam, dopo aver sconfitto in finale De Minaur. Il 31 marzo Jannik ha sollevato il suo primo master 1000 dell’anno, sconfiggendo in finale Dimitrov (6-3, 6-1) a Miami, mentre il 7 aprile del 2024 è tornato al successo Matteo Berrettini, che nell’Atp 250 di Marrakech ha superato Roberto Carballes Baena (7-6, 6-2).

L’estate si è aperta con un altro trionfo di Sinner: il 23 giugno, infatti, l’altoatesino ha trionfato nell’Atp 500 di Halle, nel quale il numero 1 al mondo ha dimostrato di poter essere competitivo in ogni superficie (quello di Halle era il primo trionfo di Jannik sull’erba). Il 21 luglio, poi, è iniziata la “settimana da Dio” di Berrettini, nella quale l’azzurro ha trovato prima la vittoria all’Atp 250 di Gstaad, battendo in finale Quentin Halys (6-3, 6-1), e appena 6 giorni dopo è arrivato anche il trionfo in quel di Kitzbuhel, dove Matteo ha conquistato un altro Atp 250, superando in finale Hugo Gaston (7-5, 6-3). Appena qualche giorno fa, il 19 agosto, Sinner ha vinto il suo secondo master 1000 dell’anno, sconfiggendo Tiafoe in finale a Cincinnati, mentre ieri a festeggiare è stato Sonego, che, con la vittoria in due set su Michelsen, ha portato a casa l’Atp 250 di Winston Salem.

Poi non vanno assolutamente dimenticati i trionfi di Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio nell’Atp 250 di Buenos Aires (18 febbraio 2024) e nell’Atp 500 di Halle (23 giugno 2024), oltre che la meravigliosa vittoria di Jasmine Paolini nel Wta 1000 di Dubai, nella quale la tennista toscana ha superato in finale la russa Kalinskaya. Jasmine, inoltre, ha trionfato nel doppio con Sara Errani sia nel Wta 500 di Linz che nel Wta 1000 di Roma. Va menzionata anche l’Olimpiade parigina, nella quale l’Italia ha trovato ben 2 medaglie: l’oro di Jasmine Paolini e Sara Errani nel doppio femminile e il bronzo di Lorenzo Musetti nel singolare maschile. Grande Italia.