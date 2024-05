Tennis, Jannik in campo oggi al Roland Garros contro Eubanks. A Parigi è il giorno di Sinner. Bene Sonego, Darderi ko

Una partita per sciogliere ogni dubbio, una partita per ricominciare la caccia al numero 1. Sinner comincia oggi alle 11 la sua avventura al Roland Garros. Dall’altra parte della rete c’è l’americano Eubanks, sei anni più grande, con il quale ha già vinto una volta. Ma è una sfida nella sfida: siì, perché l’azzurro Slam avrà l’occasione di testare per la prima volta l’anca in un match ufficiale. Jannik non gioca dal Masters 1000 di Montecarlo: nel frattempo si è curato al J Medical e a Parigi ha la chance concreta di salire al numero 1 del mondo. Se Djokovic si ferma prima della semifinale il trono del tennis è praticamente in tasca. Il vincente affronterà al secondo turno la wild card Richard Gasquet, che ha battuto Coric in tre set.

Intanto ieri bella prestazione di Lorenzo Sonego, che ha battuto il francese Ugo Humbert. Il torinese si è imposto in quattro set sul n.17 al mondo, col punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-3, e nella prossima partita affronterà il cinese Zhizhen Zhang, n.44, che l’ha sconfitto nell’unico precedente. Cede invece al francese Muller Luca Nardi (6-4, 6-1, 6-3).

Gli azzurri in campo oggi. Non prima delle 12,40 Arnaldi trova il francese Fils; Mattia Bellucci sfida Tiafoe; Fognini affronta Van Der Zandschulp e Musetti il rumeno Galan.