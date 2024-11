Wta Finals, Paolini è eliminata: Zheng vince in due det

Riad, 6 novembre – Nulla da fare per Jasmine Paolini, sconfitta nettamente dalla cinese Zheng Qinwen per 1-6, 1-6 alle Wta Finals di Riad. La toscana 28enne, numero 4 del mondo, esce così dal torneo delle stelle che mette a confronto le migliori otto giocatrici del mondo.

Era un match da dentro o fuori per l’azzurra oro olimpico del doppio, in una fase finale della stagione in cui, purtroppo, non ha eguagliato i picchi di forma dimostrati in estate con le finali raggiunte al Roland Garros e a Wimbledon.

Dall’altra parte, la 22enne cinese in rampa di lancio ha dato ulteriormente prova delle proprie qualità, spadroneggiando in ogni fondamentale e dominando dal punto di vista tattico. Ha sfruttato cinque degli otto break point a disposizione, a differenza di Paolini che non ha messo a segno break avendo due sole chance in tutto il match per farlo. La toscana ha poi fatto segnare un 45% di punti sulla propria battuta, davvero troppo poco per farcela. La cinese numero sette del ranking centra la quarta vittoria in quattro confronti con la stella azzurra.

Alle semifinali, dal Girone Viola, vanno dunque la numero 1 Sabalenka e Zheng. A Jasmine, nei tre incontri, rimane solo la vittoria contro Rybakina. E sfuma così il sogno di essere la prima italiana ad arrivare alle semifinali del Masters femminile. Giovedì sarà però in campo con Sara Errani nel doppio, contro Chan-Kudermetova. Un altro spareggio per arrivare alle semifinali, a tutti gli effetti.