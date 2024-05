Tennis. La favola-Passaro a Roma : "Lo aspettavo da tanto»

"È un giorno che aspettavo da tanto. Sono davvero felice, non ho parole per descrivere quello che sta succedendo". Francesco Passaro ha commentato così a SuperTennis la vittoria contro Tallon Griekspoor che lo proietta per la prima volta al terzo turno di un Masters 1000. Il perugino ha chiuso 46 63 76(5) e continuato il filotto di successi al tie-break del terzo set al Foro Italico "Prima di venire qua i tiebreak non erano miei amici, ma qui ho vinto tre partite al tie-break del terzo. Voglio continuare a dare tutto il campo con questa gente che crea un’atmosfera incredibile" ha detto. Ora affronterà il portoghese Nuno Borges. "Son tutte partite difficili, stiamo giocando uno dei migliori tornei nel circuito. La affronteremo al meglio". La sfida è in agenda oggi, Perugia e non solo fa il tifo per Francesco che è tornato tra i top 200.