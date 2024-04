Tennis, le finals. Billie Jean King cup, niente più gironi

Cambia il formato delle Finals della Billie Jean King Cup. Le 12 squadre qualificate non saranno più divise in gironi. Al La Cartuja Stadium di Siviglia, sede delle Finals, andranno in scena direttamente gli incontri di un tabellone a eliminazione diretta. Le otto squadre non teste di serie si affronteranno al primo turno. Ciascuna delle vincitrici incontrerà una delle teste di serie ai quarti di finale e da lì si procederà sino alla finale. Le Billie Jean King Cup Finals sono in programma dal 12 al 20 novembre. Dal 12 al 14 novembre andranno in scena gli incontri di primo turno, dal 15 al 17 i quarti, il 18 e 19 la semifinale, il 20 la finale. Il sorteggio per la composizione del tabellone è in programma il 30 aprile, alle 13. L’Italia è qualificata di diritto in quanto finalista nell’edizione 2023, come il Canada, campione in carica, la Spagna, nazione ospitante, e la Repubblica Ceca, che ha ricevuto una wild card. Si sono poi aggiunte le nazioni vincitrici dei Qualifiers: Australia, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Polonia, Romania, Slovacchia e Stati Uniti.