Tennis, Lucrezia Stefanini seconda nella BJK Cup con l'Italia

Prato, 13 novembre 2023 - Ha vinto due tornei internazionali, si è qualificata al tabellone principale di Wimbledon e degli Australian Open, ha raggiunto la “top 100” del ranking mondiale. E per chiudere in bellezza, si è laureata vice-campionessa del mondo a squadre con la Nazionale. Difficile che Lucrezia Stefanini dimentichi il 2023, che con tutta probabilità è già l'anno più bello della sua carriera. La conferma è arrivata con il secondo posto colto dall'Italtennis nella Billie Jean King Cup: c'era anche la venticinquenne di Carmignano nel gruppo azzurro che ha affrontato la competizione svoltasi in Spagna. A Siviglia, le ragazze allenate da Tathiana Garbin sono riuscite ad arrampicarsi sino alla finalissima, battendo nell'ordine Francia, Germania e Slovenia.

L'Italia si è quindi qualificata all'ultimo atto, cedendo tuttavia le armi al Canada (con le atlete canadesi vittoriose ieri per 2-0). Un risultato comunque più che positivo, considerando che la Nazionale italiana non raggiungeva la finalissima dal 2013. Stefanini, attuale numero 121 del ranking WTA, è settima nella graduatoria italiana. E a questo punto, per la punta di diamante del TC Prato, il proposito per il 2024 sarà quello di conservare il posto in azzurro.

G.F.