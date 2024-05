Tennis. Memorial Angelucci: gran debutto. In campo trentasei quotati atleti

Una prima edizione con i fiocchi, quella del torneo open di tennis "Città di Castelfiorentino" iniziata ieri sui campi in terra rossa della locale Polisportiva I’Giglio e dedicata alla memoria dell’indimenticato maestro di casa Vieri Angelucci. Sono ben trentasei, infatti, i tennisti di Seconda Categoria al via, un numero decisamente importante per la ‘prima’ di un torneo (montepremi complessivo di 7mila euro), che ha costretto gli organizzatori a ‘tagliare’ molti dei Terza e Quarta Categoria originariamente iscritti. Spicca la presenza del marchigiano Tommaso Compagnucci, attuale numero 648 del mondo che svolge quasi esclusivamente Challenger e Future all’interno del circuito professionistico. Un altro tennista lanciatissimo nel circuito "pro", secondo favorito, è Niccolò Baroni, ventenne di belle speranze, ma nel lotto di big non può essere dimenticato Daniele Capecchi, una vita da protagonista nel circuito e un best ranking di 473 al mondo, già vincitore in tre circostanze nei tornei del circuito "Tennis on Tour", agenzia organizzatrice dell’evento.

Dietro alle prime teste di serie gli outsider sono il talentuoso senese Pietro Cortecci, il giovane colligiano Mattia Nannelli e il fiorentino naturalizzato valdelsano Pietro Fanucci, che in carriera si è tolto il lusso di raggiungere la posizione numero 900 in singolare e la posizione numero 581 in doppio nel ranking ATP. A partire da lunedì prossimo, poi, via anche al torneo Open maschile di padel con alcune delle coppie più forti del panorama italiano.

La finale del tennis è in programma per sabato 8 giugno con tanto di cena sociale con musica dal vivo dei "The Perched Acoustic Duo", il giorno successivo quella di padel. Oltre al ricco programma tennistico, la Polisportiva I’Giglio ha allestito un calendario di eventi extra-sportivi con la possibilità di cenare ogni sera al circolo. Nel prossimo weekend verranno inoltre organizzati tornei di ping-pong e beach tennis aperti a tutti. L’ingresso al circolo sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione.