Tennis. Meridiana, si alza il livello. Sconfitto Marco Cecchinato

Perde Marco Cecchinato, la Meridiana, sconfitto dopo tre vittorie consecutive (6-4 7-6) dal peruviano Juan Pablo Varillas, testa di serie numero 7, ma il livello degli incontri si alza e accompagna verso l’epilogo questa settimana di grande tennis che il club di Casinalbo celebra con il ‘Modena Challenger ATP 75’, ‘Memorial Fontana’, secondo Trofeo Assoservizi Group che porta sui campi di terra rossa di via dei Fiori autentiche eccellenze. Negli anni, il torneo è ormai diventato un palcoscenico ambito da tanti tennisti che arrivano a Casinalbo di Formigine da tutto il mondo e anche quest’anno sta offrendo spettacolo e spunti tecnici interessanti.

Il pubblico c’è, ogni giorno più folto, sulle tribune prospicienti i campi sui quali, a darsi battaglia, non sono tennisti qualunque. Questa edizione del ‘Modena Challenger ATP 75’ ha accolto due tennisti che nella loro già lunga carriera sono stati tra i Top 20 al mondo: Benoit Paire e Albert Ramos, protagonisti di giornata. Eliminato il primo, che ha dato strada all’argentino Federico Gomez in coda ad un doppio 7/5, avanti il secondo, testa di serie numero uno, cui è servito il terzo set per andare oltre l’italiano Giovabbi Fonio. In una giornata che ha visto la pioggia rallentare il programma, accedono ai Quarti di Finale Oriol Roca Batalla, numero 165 del mondo e testa di serie numero 8 del torneo, che ha avuto la meglio, in tre set, su Enrico Dalla Valle, e avanza anche la testa di serie numero 5 Andrea Pellegrino che vince il derby azzurro con il 20enne Gabriele Piraino. Il torneo prosegue, i big si posizionano: da qui al week end ci sarà da divertirsi: l’ingresso al Club La Meridiana, pre assistere alle gare, è libero e gratuito.

Stefano Fogliani