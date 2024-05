Tennis. Passaro, dopo Roma c’è il Piemonte Open

Una settimana di risultati e anche di emozioni per Francesco Passaro che è arrivato, agli Internazionali di Roma, ad un passo dagli ottavi di finale. "Finisce qui un torneo molto importante per me! Ringrazio ancora una volta federtennis per avermi dato questa opportunità e il pubblico di Roma che mi ha dato tanto supporto ed energia – ha scritto il tennista perugino nella sua pagina facebook – .

Bravo Nuno Borges per la bellissima battaglia e in bocca al lupo per il prossimo match". Ma gli impegni di Passaro continuano. "Si parte per Torino dove giocheró subito questa settimana il Piemonte open". Francesco Passaro ha pescato invece il colombiano Daniel Elahi Galan, semifinalista al Piemonte Open Intesa Sanpaolo nella prima edizione del 2023. Con i risultati ottenuti a Roma Francesco Passaro ha scalato la classifica Atp ed è salito di addirittura 56 posizioni rispetto all’inizio del torneo, rientrando tra i primi 200.