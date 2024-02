Tennis, il programma degli italiani: Sinner fermo, Musetti a Dubai

Bologna, 26 febbraio 2024 - Altra settimana ricca di appuntamenti per il tennis italiano. Non sono in programma slam o tornei mille, Indian Wells sarà il prossimo dal 6 al 17 marzo, ma il calendario Atp propone diversi tornei di rilievo con tanti italiani in campo. Di fatto saranno quasi tutti in gara a parte Jannik Sinner, Luca Nardi e Fabio Fognini. Mentre Sinner è concentrato sulla rincorsa alla posizione numero due e punterà direttamente a Indian Wells dal 6 marzo, d’altronde Jannik è partito forte con le vittorie nei primi due tornei dell’anno (Australian Open e Rotterdam) e sta centellinando il suo calendario tra programma di allenamenti e tornei, gli altri azzurri cercano continuità di risultati e punti importanti in classifica, soprattutto Lorenzo Musetti coinvolto da una crisi di risultati evidente in singolare.

Musetti a Dubai

Il momento più difficile è sicuramente quello di Lorenzo Musetti che non vince due partite di fila da tanti mesi e proverà a ritrovare confidenza al torneo 500 di Dubai. Sarà un appuntamento di livello e a cui parteciperanno giocatori del calibro di Daniil Medvedev e Andrey Rublev, principali favoriti, ma attenzione pure a Karen Khachanov e tra i big ci saranno anche Denis Shapovalov e Andy Murray. Musetti dovrà dunque confrontarsi con alcuni dei migliori tennisti al mondo ed è lo stesso discorso valevole per Lorenzo Sonego, iscritto pure lui al torneo in Medio Oriente. I due arrivano al torneo forti del successo in doppio al 250 di Doha in Qatar, ma Musetti è in crisi netta in singolo e l’ultima sconfitta per 6-2 6-0 contro il cinese Zhang Zhizhen rappresenta bene il momento difficile del tennista toscano. Lorenzo, forte della nuova collaborazione con Barazzutti, proverà a ripartire da Dubai al primo turno contro il francese Cazaux. Sonego, invece, avrà l’indiano Nagal.

Gli altri in America

Si continua invece a giocare nel continente americano. Luciano Darderi continua la sua campagna sul rosso sudamericano e ripartirà dalle qualificazioni al torneo 250 di Santiago del Cile. Darderi arriva all’appuntamento dopo aver vinto il torneo di Cordoba, ma i successivi due non sono andati benissimo con la sconfitta agli ottavi contro Baez nell’Argentina Open e quella nelle qualificazioni del Rio Open contro Cerundolo. In Cile affronterà al primo turno il colombiano Galan. In America anche Matteo Arnaldi che prenderà parte al torneo 500 di Acapulco sul veloce in preparazione a Indian Wells. Sfortunato il sorteggio per l’azzurro dato che al primo turno incontrerà la testa di serie numero 4 Taylor Fritz. A rappresentare gli azzurri in Messico ci sarà anche Flavio Cobolli che esordirà contro Auger Aliassime.