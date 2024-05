TENNIS Serie B1. Lo Junior Perugia cade a Poggibonsi. Primo ko stagionale per i gialloblù

Dopo il vittorioso debutto contro il Quanta Club Milano, arriva in trasferta il primo stop stagionale per la formazione di B1 dello Junior Tennis Perugia. I ragazzi capitanati da Andrea Lepri sono stati sconfitti dal Tennis Club Poggibonsi, con i toscani abili ad ipotecare il successo già dagli incontri di singolare. Qui l’unico punto dei perugini è stato siglato da Nikodje Trivunac, mentre i più esperti Gilberto Casucci ed Alessio De Bernardis nulla hanno potuto rispettivamente contro Mateo Martinez e Turini. Niente da fare anche per Mihajlo Trivunac, superato in due set da Angiolini. Nei doppi punto per De Bernardis e Nikodje Trivunac, che però a nulla è servito visto che i fratelli Casucci sono stati fermati da Taliani e Lanzi. Domenica prossima campionato fermo, si riprenderà il 19 maggio con i gialloblù impegnati in trasferta, a Padova.

Tennis Club Poggibonsi - Junior Tennis Perugia 4-2.

Singolari: Nicolas Mateo Martinez b. Gilberto Casucci 46 64 63.

Andrea Turini b. Alessio De Bernardis 75 60.

Marco Angiolini b. Mihailo Trivunac 64 63

Nikodje Trivunac b. Tommaso Lenzi 76 62

Doppi: Taliani/Lenzi b. Casucci/Casucci 64 64

De Bernardis/Trivunac N. b. Angiolini/Martinez 64 63.