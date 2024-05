Tennis Serie B1. Lo Junior Perugia cade con il Tc Cagliari

PERUGIA - Cade fra le mura amiche la formazione di serie B1 dello Junior Tennis Perugia. Ad espugnare i campi di via XX Settembre è il Tennis Club Cagliari, trascinato dall’esperienza di Andrea Picchione e Carlos Sanchez Jover e guidato dal capitano Martin Vassallo Arguello, ex numero 47 mondiale. I ragazzi gialloblù hanno lottato con grande generosità, portando a casa però un solo successo in singolare (Giulio Casucci) e nel doppio complice l’infortunio ad Alberto Sanna. Domenica prossima Miletich e compagni non scenderanno in campo, osservando il turno di riposo. Il 9 giugno appuntamento a Lanciano.

Junior Tennis Perugia - Tennis Club Cagliari 2-4.

Singolari: Carlos Sanchez Jover b. Gilberto Casucci 61 60.

Nicola Porcu b. Alessio De Bernardis 76 46 60. Andrea Picchione b. Iannis Miletich 64 63. Giulio Casucci b. Alberto Sanna 46 43 rit.

Doppi: Picchione/Sanchez Jover b. Miletich/Casucci Gilberto 63 62.

Pipitone/Trivunac N. b. Porcu/Binaghi rit.