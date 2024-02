Tennis, si è chiuso il torneo della Polisportiva Sieci. Braccini, che spettacolo: suo il "Daniele Pistoia»

Si è conclusa la terza edizione del torneo di tennis "Daniele Pistoia", organizzata dalla sezione tennis della Polisportiva Le Sieci. Il trofeo ricorda un socio fondatore della società prematuramente scomparso ed è riservato a un tabellone di singolare maschile, con la presenza di 24 partecipanti.

La finale ha visto il successo di Lorenzo Braccini, portacolori del circolo tennis Match Ball Firenze, che ha superato al termine di una bella sfida con il punteggio di 6-0, 7-5, il compagno di circolo Tancredi Guidi. Molto valido il gruppo dei partecipanti per un torneo in continua crescita. Soddisfatto il presidente della Polisportiva Sieci, Daniele Donnini: "Si tratta di un evento che ci coinvolge in maniera particolare e ricorda un amico con il quale abbiamo condiviso momenti importanti della nostra vita. Abbiamo assistito a incontri di qualità e ringrazio tutti i partecipanti e gli organizzatori".

Inoltre Donnini tiene a precisare: "Siamo contenti che l’aspetto sportivo del memorial Pistoia si unisca alla solidarietà. Una parte dell’incasso della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti e questo offre ulteriori motivazioni. Insieme all’aiuto offerto ad alcune famiglie del territorio, in difficoltà economica, per lo svolgimento dell’attività Sportiva. La Polisportiva vanta oltre 500 tesserati".

La parte organizzativa è stata ben curata da Ubaldo Braccini, caposezione tennis della Polisportiva Le Sieci.

F. Que.