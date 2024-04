Tennis, impresa Sonego: prende l’aereo dal Marocco e batte subito Goffin nelle qualificazioni di Montecarlo

Montecarlo, 6 aprile – Un aereo preso subito per dimenticare il derby azzurro in cui ha perso contro Berrettini, e alimentare immediatamente il sogno Montecarlo. Subito vincendo nelle qualificazioni. Una piccola impresa, quella di Lorenzo Sonego, compiuta in meno di 24 ore tra Marocco e Principato. Ieri il torinese, 28 anni, aveva giocato un quarto di finale a Marrakech, battuto da Berrettini, e nemmeno il tempo di tirare il fiato che subito ha preso un aereo e poi via, per giocare le ‘qualifi’ nel Masters 1000 nel Principato. Dall’altra parte della rete non ha trovato però Fabio Fognini, come da tabellone, ma il belga David Goffin. Il ligure, infatti, anche lui reduce da un quarto di finale a Marrakech, ha dato forfait poco prima dell`incontro ("il mio fisico non è pronto, devo riposarmi"), facendo saltare un altro derby italiano sulla terra rossa.

Sonego ha impiegato 2 ore e 35 minuti per battere in rimonta il belga, ex numero 7 del mondo, 33 anni, con una partita in rimonta, (4-6 6-4 6-4 il risultato finale). Domani sarà impegnato contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (che ha battuto Thiem) per un posto nel main draw del prestigioso torneo.