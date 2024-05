Davide Gabrielli del Circolo Tennis Maggioni di San Benedetto del Tronto ha vinto il Trofeo Balice in ricordo di Andrea Morelli, conclusosi lo scorso fine settimana al Circolo Tennis Montanari di Porto d’Ascoli. Si è conclusa sabato la terza edizione del Trofeo Balice, 3° Memorial Andrea Morelli, torneo Open FITP aperto dalla categoria 4NC fino agli 1.1: presenti quasi 200 atleti provenienti da tutto il territorio. Il torneo del Circolo Tennis Montanari ha confermato la sua fama di manifestazione più partecipata della zona, con un’edizione che ha visto sfidarsi giocatori nel ricordo di Andrea Morelli, giovane tennista di Porto d’Ascoli scomparso prematuramente a soli 21 anni. Un modo per ricordare una promessa che avrebbe potuto raggiungere grandi traguardi.

In campo, Davide Gabrielli (Circolo Tennis Maggioni) è stato il più bravo di tutti: ha superato in finale Diego Sabattini (Coopesaro Tennis) con il punteggio di 6-3 6-0. Gabrielli ha dominato il torneo sin dalle prime battute, mostrando un tennis solido che gli ha permesso di superare senza troppe difficoltà gli avversari incontrati lungo il cammino. Giunto in finale ha affrontato un Sabattini tenace e combattivo ma che nulla ha potuto contro la grande condizione dell’avversario. Soddisfazione nelle parole di Fulvio Silvestri, presidente del circolo organizzatore: "sono ormai tre anni che il Balice ha superato le 50 candeline acquisendo di diritto la nomina di torneo più longevo del nostro territorio. La comunità sdi Porto d’Ascoli, di grande passione tennistica, vede ogni anno un folto gruppo di volontari che si adoperano da sempre per far crescere sempre più il torneo".