Tsitsipas, vittoria tra lacrime e fato. Alcaraz salta Barcellona, Nadal c’è

"Il destino favorisce gli impavidi". Tsitsipas lo scrive sulla telecamera dopo aver bagnato di lacrime la terra dell’Atp di Montecarlo. Il greco, un tennista riflessivo, a tratti mistico, chiude una tripletta storica dopo aver battuto prima Sinner in semifinale e poi ieri Casper Ruud (6-1, 6-4). E’ la vittoria del coraggio dopo un periodo quasi nell’anonimato tennistico, Stefanos diventa il quinto giocatore a trionfare nel Principato almeno tre volte, dopo il re Rafa Nadal (11), Thomas Muster, Bjorn Borg e Ilie Nastase (3). E’ un po’ anche la vittoria del bel gioco sulla monotonia delle schermaglie a fondo campo, con il greco che dice: "Volevo uscire e mostrare quel tipo di tennis, perché avevo promesso alla mia gente che non mi sarei arreso e ho giocato incredibilmente senza sosta, con molti colpi diversi". Grazie a questo successo, Tsitsipas diventa il sesto giocatore nato dopo il 1990 con almeno 100 partite vinte nel circuito ATP sia sul rosso sia sul cemento e risale fino alla posizione numero 7 nel ranking mondiale. Il greco ragiona di ’fato e destino’ come se il patrimoni o genetico di quel suo popolo fosse scritto nel suo Dna, ma la settimana racconta un giocatore rinato nel suo torneo preferito, con una stagione sulla terra appena cominciata.

Dall’altra parte il norvegese Ruud, con poco ’killer instinct’ sulle palle break. Probabilmente le scorie del super match vinto contro Djokovic si sono fatte sentire proprio all’ultimo atto.

Occhi puntati ora su Barcellona, il torneo sulla terra spartiacque. Sì, perché se da una parte ci sarà il ritorno in campo di Rafa Nadal (che in questo 2024 ha giocato appena 3 partite), dall’altra il secondo appuntamento tennistico più importante per la Spagna perde un ospite dei lusso: Carlos Alcaraz.

Il giovane spagnolo non sarà in campo all’ATP che aveva vinto lo scorso anno. Dunque buone notizie per Jannik Sinner, perché Carlitos perderà altri 500 punti in classifica alla fine del torneo.

L’annuncio arriva direttamente dal profilo social del ‘Barcelona Open Banco Sabadell’. Nel 2023, edizione numero 70 del torneo, Alcaraz ha sconfitto in finale proprio Stefanos Tsitsipas per 6-3 6-4 nel tempo quasi record di un’ora e 18 minuti. l’undicesimo giocatore con almeno due titoli all’attivo nel torneo, il secondo spagnolo dopo Rafa Nadal, campione più titolato nell’albo d’oro.

Il maiorchino, con pochissime ore di gioco nelle gambe, affronterà Cobolli al primo turno. Rafa è come a casa, ha alzato il trofeo 12 volte (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, e 2021). Dal 2017 gli e’ stato intitolato il Centrale del club.

Gabriele Tassi