Un Cavallino per Sinner: "Nessuno vince da solo"

Un Rosso per la Rossa. E non è solo un gioco di parole. Il più amato dagli italiani a casa della più amata: Sinner e la Ferrari, una combinazione perfetta di talento e storia, entusiasmo e cultura. Da sempre appassionato di velocità, il tennista alto atesino si è concesso un…tour tra le emozioni di Maranello. Ha incontrato Fred Vasseur, il capo del reparto corse del Cavallino e dopo aver visitato la fabbrica ha …sostituito la racchetta con il volante. Jannik si è divertito accelerando su una SF90. Del resto, l’eroe dell’ultima Coppa Davis ha recentemente accettato l’invito di Stefano Domenicali: Sinner è entrato a far parte del gruppo di Star che promuovono l’immagine della F1.

Le parole. Il fuoriclasse dello smash ha poi raccontato l’emozione provata nel Tempio delle Rosse con queste parole: "Sia il tennis che l’automobilismo sono considerati sport individuali, perché in campo o a bordo di una monoposto si è soli. Eppure per chi vive in queste dimensioni il concerto di individualità è una illusione ottica! Per ognuno di noi è fondamentale avere alle spalle una squadra che lavori in armonia per il raggiungimento di un obiettivo. Lo dimostra anche la storia del successo azzurro in Coppa Davis. E i sacrifici che fanno i componenti del team sono gli stessi di chi gioca o chi guida. In alto si arriva solo insieme, da soli non si va lontano. Ho sempre pensato che nessun fuoriclasse possa vincere da solo. Vale per me come per Leclerc e Sainz, cui auguro di cuore di raggiungere presto le soddisfazioni che meritano, insieme ai loro ingegneri e ai loro meccanici".

I piani. Intanto tra un addobbo natalizio e un pranzo di auguri la Ferrari prepara il suo 2024 agonistico. Nel corso del week end Fred Vasseur incontrerà i media per illustrare i programmi della prossima stagione. Obiettivo minimo, avvicinare la Red Bull, reduce da una annata nella quale ha lasciato alla concorrenza soltanto le briciole.

Se ne riparlerà, sperando nel frattempo che Sinner funzioni anche come…talismano.