Un problema intestinale ferma la kazaka, ora c’è Cirstea. Paolini va a mille: obiettivo top 20. Rybakina out, semifinale a Dubai

Paolini forza mille. La toscana (foto) passeggia fino in semifinale al Wta di Dubai, torneo con un montepremi da oltre 3 milioni di dollari. Sì, perché la kazaka Rybakina non ce la fa, fermata da un problema intestinale. Così l’azzurra passa, senza nemmeno giocare, dai quarti alla semifinale (la prima in un master mille), dove affronterà oggi la rumena Sorana Cirstea. "Naturalmente sono felice – ha detto Paolini –, difficile non esserlo visto che sarà la mia prima semifinale in un WTA 1000, ma spero che Elena si riprenda il più velocemente possibile. E’ un traguardo che mi dà fiducia perché è vero che Rybakina si è ritirata ma qui ho giocato tre belle partite con Haddad-Maia, Fernandez e Sakkari. Sono contento perché ho iniziato bene questa stagione a Melbourne, ma continuiamo a lavorare, a cercare di migliorare e a rimanere concentrati questo sul processo". La sfida con Cirstea sarà il secondo match sul Campo Centrale a partire dalle 9, diretta tv su Sky sport. La virtuale numero 22 Wta incrocia la virtuale numero 21, chi vince sbarca per la prima volta in carriera in top-20.