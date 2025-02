Un sabato agrodolce. Bellucci si ferma contro De Minaur. A Cluj la Bronzetti è in finale

Mattia Bellucci si è dovuto arrendere in semifinale, Lucia Bronzetti (nella foto) oggi proverà a vincere la sua finale: il bilancio del sabato del villaggio azzurro del tennis è agrodolce. La tennista romagnola oggi si giocherà il titolo del WTA 250 di Cluj contro la testa di serie numero 1, la russa Anastasia Potapova, con l’obiettivo di vincere il secondo titolo Wta in carriera dopo quello di Rabat 2023. Ieri non ha dovuto sprecare molte energie in semifinale contro la Siniakova, che si è ritirata sul 4-0 per l’azzurra nel primo set quando erano passati solo 17 minuti. Un problema alla coscia, coperta da una vistosa fasciatura, ha portato al ritiro dell’avversaria: "Non è bello arrivare in finale grazie a un ritiro: avrei voluto giocare la partita e combattere. Mi sono resa conto che aveva un problema ma ho cercato di rimanere concentrata sul mio gioco. Mi dispiace per lei, le auguro di riprendersi il prima possibile" ha detto con grande fair play la riminese. Che poi ha guardato alla rivale in finale: "Ho sempre perso con lei: mi auguro di poter dare il massimo. È stata una settimana bellissima, cercherò di fare del mio meglio anche in finale".

Dove non è arrivato Mattia Bellucci (n. 92 Atp), dopo aver vinto contro avversari quotatissimi nei turni precedenti dell’ABN Amro Open (ATP 500 con un montepremi di 2.563.150 euro). In semifinale è arrivata la sconfitta netta contro l’australiano Alex De Minaur (n. 8) per 6-1 6-2. Comunque per Bellucci il torneo olandese si tradurrà in grandi passi avanti nel ranking, grazie agli scalpi eccellenti di Stefanos Tsitsipas (n. 12) e Daniil Medvedev (n. 7). Domani di sicuro il tennista italiano arriverà al miglior piazzamento in carriera nel ranking, diventando 68esimo. Per De Minaur 18esima finale in carriera, un anno fa perse la finale contro Jannik Sinner: oggi giocherà per il decimo titolo in carriera.

La settimana che inizia domani porterà anche al torneo di Doha, nel quale Jannik Sinner proverà a riprendersi i 500 punti che ha perso decidendo di non difendere il titolo vinto a Rotterdam. Ieri Sinner ha postato un video che riproduce una fase degli allenamenti a Montecarlo, in attesa di partire per il Qatar. Dove la pattuglia delle tenniste azzurre sarà ridotta al minimo, perché Sara Errani è uscita nelle qualificazioni del Wta 1000, battuta 6-4, 6-1 dalla russa Veronika Kudermetova, 52 del mondo.

Jasmine Paolini sarà quindi l’unica azzurra ai nastri di partenza sul cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha. La Paolini, numero 4 del ranking e quarta testa di serie, debutterà direttamente al secondo turno contro la vincente tra la cinese Yue Yuan, 55, e la francese Caroline Garcia, 76.