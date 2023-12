United Cup 2023, Italia in campo contro la Germania con Sonego e Paolini

Roma, 29 dicembre 2023 – Va in scena l’antipasto della stagione 2024. Azzurri pronti a calcare il campo della United Cup, il torneo a squadre (miste) che si disputa fra Brisbane, Perth e Sidney. Appuntamento domani (sabato) alle 7.30 del mattino ora italiana: la squadra italiana inizierà il suo percorso contro la Germania: la sfida, diretta tv su SuperTennis e SuperTenniX.

United Cup, il programma

Non prima delle 7.30 ora italiana

J. Paolini VS A. Kerber

Non prima delle 9

L. Sonego VS A. Zverev

A seguire

A. Moratelli/F. Cobolli VS L. Siegemund/M. Marterer

Paolini chiamata subito a una sfida impegnativa contro la campionessa slam, che però torna a giocare dopo una pausa maternità lunga un anno e mezzo. La toscana esce da una buona stagione, in cui si è affacciata alla soglia della top 30. Insomma ingredienti giusti per poter vedere una partita appassionante.

Proprio come quella fra Sonego e Zverev: il torinese cerca la prima vittoria contro il Sascha. Il tedesco parte motivato dopo una stagione iniziata in sordina. Il 2023 per lu si è concluso positivamente fra il nuovo ingresso in top ten e la partecipazione al Masters di fine anno.