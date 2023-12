United Cup, Italia sconfitta all’esordio dalla Germania. Paolini c’è, Sonego no. Tonfo azzurro a Sydney

Non bastano all’Italia una Paolini più forte dei crampi e un uomo capace di far alzare la Davis all’Italia dopo decenni. Falsa partenza per gli azzurri in United Cup, il torneo a squadre miste per nazioni in corso a Sydney e Perth (Australia). La nazionale è uscita sconfitta ieri 2-1 con la Germania di Zverev e Kerber. Decisivo il doppio dopo le vittorie di Paolini e a sconfitta di Sonego nei due singolari. Eroica Paolini, vittoriosa contro Kerber. Nel primo singolare della United Cup, la n.30 WTA, ha vinto 64 75, in un’ora e 48 minuti di gioco. Gara in rimonta sia nel primo che nel secondo parziale, con i crampi a tormentare la toscana. Solo lampi di classe per Sonego nel primo set – vinto al tie-break -, poi, Zverev sfodera la versione migliore di sé, domina i due parziali successivi: 6-7(5), 6-3, 6-4. Finale amaro: iI super doppio misto composto da Zverev e Kerber batte in due set netti (3-6/6-0) Moratelli e Sonego, aggiudicandosi l’incontro. Gli azzurri mercoledì trovano la Francia. Sarà un match da dentro o fuori. Passeranno ai quarti, infatti, le prime dei quattro gironi - tra Perth e Sydney - e le due migliori seconde.