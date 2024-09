Us Open 2024, Berrettini avanza al secondo turno. Fuori Nardi

New York, 26 agosto 2024 – Una vittoria e una sconfitta. Parte così lo Us Open per i colori italiani. Comincia nel modo migliore a Flushing Meadows Matteo Berrettini, che dopo le vittorie estive di Gstaad e Kitzbuhel vuole continuare a scalare il ranking e dimostrare a tutti che lui è tornato. Nel primo turno, il tennista romano si è ritrovato di fronte lo spagnolo Ramos-Vinolas, un avversario tutt’altro che scontato, ma Matteo ha confermato la forma fisica ritrovata e si è imposto per 3 set a 0: 7-6(2), 6-2, 6-3 il risultato finale. Il primo set è sicuramente il più equilibrato, con Matteo e Ramos-Vinolas che arrivano in perfetta parità fino al tie-break dopo aver conquistato un break a testa, ma nel momento decisivo Matteo rimane solido e riesce a portare a casa il set, concludendo con un incoraggiante 7-2. Dal secondo set, invece, Matteo si è sciolto dalla tensione iniziale ed è salito decisamente di livello, tanto che nel primo game è arrivato subito il break dell’azzurro, per poi strappare nuovamente il turno di servizio all’avversario nel settimo game e chiudere la pratica nel gioco successivo. Anche il terzo set ha visto un ottimo Berrettini, che si è portato avanti di un break nel terzo game per poi conquistare il match nel nono gioco, dopo aver nuovamente strappato il turno di servizio all’avversario. Non passa, invece, Nardi, che è costretto ad abbandonare lo slam americano nel primo turno per mano di Bautista Agut: 5-7, 6(3)-7, 6(5)-7 il risultato finale. In un match durato ben tre ore e quindici minuti, ciò che ha fatto la differenza è stata l’esperienza di Bautista Agut, che è stato più cinico nei momenti cruciali del match. Tutti e tre i set hanno visto un equilibrio assoluto tra i due tennisti, anche se in apertura del primo il pesarese ha subito perso il turno di servizio, per poi recuperare nel quinto game, ma, quando il set sembrava destinato al tie-break, lo spagnolo è riuscito nuovamente a strappare la battuta all’azzurro, concludendo il set sul 7-5. Anche il secondo set è segnato dall’equilibrio, con Bautista Agut che ha conquistato il break nel quarto game e con Nardi che ha recuperato lo svantaggio nel settimo. Poi è arrivata la grande chance: l’azzurro ha conquistato un altro break, con la possibilità di pareggiare il conto dei set nel dodicesimo gioco, ma è stato raggiunto dallo spagnolo che poi non ha perdonato nel tie-break, andando sul 2-0 nel conto dei set. Il terzo set è stato una vera e propria montagna russa: l’azzurro ha perso il servizio in apertura, poi si è rifatto conquistando addirittura cinque game consecutivi, ma lo spagnolo non ha mollato e riacciuffato Nardi nel nono game, per poi chiudere definitivamente la pratica nel tie-break, dove lo spagnolo si è dimostrato ancora una volta più cinico. Peccato, quindi, per Luca, che interrompe qui il suo torneo.