Us Open 2024, Musetti stende Opelka in 4 set e vola al secondo turno. Ko la Trevisan

Roma, 27 agosto 2024 - Lorenzo Musetti avanza al secondo turno degli Us Open grazie al successo in quattro set contro l'americano Reilly Opelka.

L'azzurro, testa di serie numero 18 nel quarto slam stagionale in corso a Flushing Meadows, a New York, si è imposto con il punteggio di 7-6 1-6 6-1 7-5. Spettacolare rimonta nel quarto set in cui l'azzurro, approfittando degli errori dell'avversario, ha ribaltato una situazione che lo vedeva sotto 5-2.

Non ce l'ha fatta invece Martina Trevisan ko al primo turno degli Us Open femminili. La giocatrice toscana, numero 90 del mondo, si è arresa contro la statunitense Taylor Townsend, numero 48 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2 7-5.

Darderi eliminato

Luciano Darderi è stato invece eliminato al primo turno degli Us Open dall'argentino Sebastien Baez che si è imposto in 4 set: 6-4 6-7 6-0 7-6. L'azzurro non è riuscito a dare continuità al suo gioco e, dopo aver conquistato il tie-break del secondo set, è calato alla distanza contro un avversario molto solido e autore di pochissimi errori.