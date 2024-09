Us Open, dominio Sinner, passa anche Arnaldi. Esce Bellucci

New York, 29 agosto 2024 – Avanzano ancora gli italiani agli Us Open, o almeno due dei tre scesi in campo nella prima parte della quarta giornata a Flushing Meadows. Ottima imprssione da parte di Sinner, bene Arnaldi, mentre esce Bellucci. Le partite.

Sinner dominante

Se nella partita contro McDonald (soprattutto nel primo set) era sorto qualche dubbio, con la partita di oggi Jannik Sinner ha cancellato qualsiasi tipo di perplessità sulla sua condizione, spazzando l’americano Michelsen in appena un’ora e quaranta minuti di gioco: 6-4, 6-0, 6-2 il risultato complessivo. L’inizio vede Jannik strappare il turno di battuta all’avversario ma subire il contro-break nel game immediatamente successivo. Nel settimo gioco è ancora Jannik ad andare avanti grazie ad un doppio fallo, ma anche questa volta l’americano recupera lo svantaggio subito dopo. Sul 4-4, però, Jannik si porta nuovamente avanti di un break, per poi chiudere il primo set sul 6-4 definitivo. Il secondo set è decisamente più tranquillo, con l’altoatesino che inserisce il pilota automatico e viaggia spedito verso la vittoria del set, non concedendo nemmeno un game all’avversario. Il terzo set, invece, parte con l’americano che mantiene il suo turno di servizio, ma sul 2-2 arriva il break di Jannik, per poi consolidare il vantaggio nel game successivo e chiudere definitivamente la pratica negli ultimi due giochi del terzo set. Ottima prova di solidità dell'altoatesino.

Avanza anche Arnaldi

Ottima anche la prova di Arnaldi, che elimina il russo Safiullin (6-2, 6-4, 6-4) e conquista il passaggio del turno con un’altra prova solidissima. Nel primo set, l’italiano trova il primo break nel terzo game e il secondo nel sesto, per poi chiudere all’ottavo gioco. Nel secondo set, invece, l’azzurro trova il break nel quinto game, e nel gioco immediatamente successivo viene raggiunto dall’avversario. Arnaldi, però, non si scompone, e sul 3-3 ritorna avanti strappando nuovamente il turno di servizio all’avversario, che non riesce più a raggiungerlo: 6-4 il risultato finale del secondo set. Nel terzo set, invece, basta il break in apertura per consentire a Matteo di controllare tranquillamente il resto della partita e portarsi a casa la vittoria, conquistando, quindi, la qualificazione per il terzo turno: l’azzurro è a un solo turno dal suo miglior risultato nello slam americano.

Niente da fare, invece, per Bellucci, che esce al secondo turno contro l’avversario O’Connell. La tensione gioca un brutto scherzo al tennista di Busto Arsizio, che perde il turno di servizio nel suo primo turno di battuta (il secondo del primo set). Da quel momento in poi, nel primo set non arriva nessun altro break, perciò è l’australiano ad uscirne vincitore: 6-3 il risultato finale. Il secondo set, invece, rimane in equilibrio fino al nono gioco, quando Mattia subisce il break da parte di O’Connell grazie a un passante tutt’altro che difficile col dritto. Nel gioco successivo, l’australiano mantiene il turno di servizio, conquistando il secondo set. Nel terzo set si vede un’ottima reazione di Mattia, che, dopo aver perso il turno di battuta nel quinto game, recupera immediatamente nel sesto, per poi sorpassare l’avversario nel settimo game e conquistare il set nell’ottavo. Nel quarto parziale, tuttavia, l’australiano torna in cattedra, conquistando il primo break del set nel quarto game e proseguendo in controllo fino all’ottavo gioco. 3-6, 4-6, 6-3, 2-6 il risultato definitivo, con Bellucci che, quindi, abbandona New York e Us Open.