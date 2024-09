Us Open, il sogno di Jasmine Paolini si ferma agli ottavi: passa Muchova

New York, 2 settembre – Il sogno americano di Jas finisce agli ottavi. Agli Us Open, Paolini mostra tutto ad un tratto una stanchezza che appare del tutto giustificabile al termine di una stagione che l’ha vista arrivare in finale al Roland Garros, a Wimbledon e poi vincere l’oro olimpico in doppio in coppia con Sara Errani, oggi in tribuna a tifarla. Ai quarti dell’ultimo Major del 2024, così, giunge vincendo 6-3, 6-3 la ceca Muchova, numero 52 del ranking che però aveva fin qui sempre battuto la 28enne toscana nei tre precedenti in campo. Non solo: l'anno scorso, la tennista della Cechia era arrivata in semifinale qui a Flushing Meadows e rappresentava quindi un ostacolo non indifferente per Jasmine. Che si è subito portata avanti nel primo set per 3-1, salvo poi subire cinque game di fila e perdere il parziale. Nel secondo, l'azzurra va sul 3-3 e subisce poi il break che fa involare l’avversaria fino alla vittoria nel match. Molto meno reattiva del solito Paolini, con la rivale che invece acquisisce fiducia azzeccando angoli e palle corte. Una differenza che è diventata sempre più evidente gioco dopo gioco.

La Muchova troverà nei quarti la vincente della sfida tra la danese Caroline Wozniacki (n.71 Wta) finalista in questo torneo nel 2009 e nel 2014, e la brasiliana Beatriz Haddad Maia (n.21 Wta), 22esima testa di serie. Jasmine si è comunque resa protagonista di una stagione superlativa, perché anche gli ottavi raggiunti a Melbourne e New York la pongono nell’eccellenza della racchetta. E ora, dopo un adeguato riposo, potrà ricaricare le ambizioni verso le Wta Finals a Riad nella prima settimana di novembre.