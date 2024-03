Verso le finals. Anche il doppio può farci sognare

Che Jannik Sinner stia facendo da traino a tutto il movimento tennistico italiano non è certo una novità. Ma ogni torneo si incarica di confermare che dietro l’esempio del campione di Sesto Pusteria anche tanti altri azzurri stanno trovando la forza per centrare risultati fino a pochi mesi fa insperati.

E così se per la corsa alle Finals stavolta la presenza di un azzurro nel lotto dei migliori in campo maschile è da dare quasi per scontata, visto che Jannik è in corsa per diventare il numero 2 al mondo domani, è nel doppio che questo 2024 sta regalando soddisfazioni oltre ogni aspettativa.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori al momento sono al terzo posto nel ranking, dietro Bopanna-Ebden e Koolhof-Metkic.

Sara Errani e Jasmine Paolini invece erano al decimo posto prima della semifinale di Miami che hanno giocato nella notte: anche loro hanno chance di qualificarsi all’evento di fine 2024.