Vienna, super Sonego stende Cerundolo. Sinner: esame Shelton

Lorenzo Sonego, entrato in torneo come ’lucky loser’, avanza con pieno merito al secondo turno dell’Atp 500 di Vienna piegando in tre set (6-4, 5-7, 6-2) l’argentino Francisco Cerundolo, numero 21 del ranking. Sonny, n. 21 Atp, potrebbe ora affrontare Jannik Sinner: ma oggi l’altoatesino n.4 al mondo ha una sfida da brividi all’esordio, contro lo statunitense 21enne Ben Shelton (n.15) che lo ha battuto a Shanghai ed è reduce dalle semifinali degli Us Open.

Esce subito Lorenzo Musetti. Il toscano numero 22 al mondo perde in due set (3-6, 4-6) dal bulgaro Grigor Dimitrov, n.17 del ranking in un gran momento di forma. ’Muso’ combatte alla pari, ma paga carissimi gli unici due passaggi a vuoto. E ora guarda a Parigi-Bercy.