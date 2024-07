Wimbledon 2024: gli italiani in campo martedì 2 luglio. Orari e dove vederli in tv

Londra, 1 luglio 2024 – Altri cinque italiani saranno in gara nella seconda giornata di Wimbledon, terzo slam stagionale, martedì 2 luglio. Quattro uomini e una donna per cercare di rimpinguare la pattuglia di italiani al secondo turno. Saranno infatti in campo Lorenzo Musetti, che parte con ambizioni importanti, Flavio Cobolli, reduce da una buona campagna sull’erba, Luciano Darderi, terraiolo puro ma pronto a farsi valere, e Luca Nardi, alla ricerca di una risalita dopo un calo estivo. In campo femminile sarà invece in gara Lucia Bronzetti.

Il programma

Il programma della giornata di martedì 2 luglio sarà aperto da Luca Nardi che affronterà sul campo numero 4 l’argentino Etcheverry a partire dalle 12. Il sudamericano non è un grande specialista dell’erba e arriva da due sconfitte, una a Eastbourne contro Shang in tre set e una al Queen’s contro Harris in tre set, mentre Nardi ha vinto contro Goffin a s’Hertoghembosch, mentre è stato sconfitto da Korda al turno successivo, da Kokkinakis al Queen’s e da Hijikata a Maiorca. Un solo successo su quattro partite sull’erba. Non ci sono precedenti tra i due. Anche Lorenzo Musetti giocherà alle 12 come primo match sul campo 7 contro il francese Lestienne. Il tennista transalpino nella campagna su erba ha vinto tre partite e ne ha perse due. Successi contro Wessels ad Halle, poi sconfitto da Otte, mentre a Maiorca ha passato due turni contro Geerts e Brouwer per poi perdere da Shevchenko. Musetti invece ha disputato un ottimo torneo del Queen’s dove si è spinto fino alla finale che ha visto prevalere Tommy Paul in due set. A Wimbledon arriva con buone ambizioni. Primo match anche per Luciano Darderi che aprirà il programma sul campo 17 sempre alle ore 12. L’avversario sarà il britannico Choinski che su erba non ha vinto una partita. Sconfitto a Nottingham da Bolt, al Queen’s da Bergs e Eastbourne da Purcell. Darderi, che è terraiolo, ha invece fatto intravedere discrete cose perdendo in volata da Struff ad Halle, poi è andato a Maiorca dove ha vinto con Martinez al primo turno per poi perdere da Ofner. Match complicato, invece, per Cobolli che affronterà Hijikata, numero 77 delle classifiche mondiali. Il match è inserito sul campo 9 come terza sfida del programma che parte alle 12. Hijikata ha giocato 8 partite su erba con un bilancio di 5 vittorie e 3 sconfitte e nel suo scalpo ha già due italiani: Nardi al primo turno di Maiorca e Arnaldi agli ottavi del Queen’s. Infine, per quanto riguarda il tabellone femminile sarà in campo Lucia Bronzetti contro la canadese Leylah Fernandez, numero 25 della classifica Wta. Il match si disputerà subito dopo quello tra Darderi e Choinski sul campo 17. Sfida complicata per Bronzetti dato che la canadese è arrivata settimana scorsa in finale a Eastbourne dove è stata sconfitta in due set da Kasatkina.