Wimbledon, programma e orari tv degli italiani mercoledì 3 luglio

Londra, 2 luglio 2024 – E’ arrivato il giorno della grande sfida al secondo turno tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner. I due tennisti azzurri, sorteggiati sfortunatamente nella stessa parte di tabellone, giocheranno su un campo prestigioso: il centrale di Wimbledon. La testa di serie numero 1, e leader della classifica mondiale, contro il finalista 2021: sarà spettacolo. Il tennis italiano pronto a vivere uno dei momenti più importanti e nel campo principale dell’All England Club. Non solo Jannik e Matteo, perché nella terza giornata di Wimbledon saranno di scena anche Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini.

Il programma

La partita tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini è stata programmata come terzo incontro sul campo centrale. Il programma partirà alle 14.30 con Muller-Medvedev, poi proseguirà con il secondo turno del tabellone femminile tra Osaka e Navarro e a seguire ci sarà appunto la sfida tra i due campioni italiani (indicativamente attorno alle 18 o 19). Berrettini arriva al secondo turno dopo la vittoria per tre set a uno su Fucsovics, stesso punteggio con cui Sinner ha sconfitto il tedesco Hanfmann. C’è un unico precedente tra i due e risale al torneo di Toronto dello scorso anno quando Sinner vinse in due set. Partita complicata, ma contro uno specialista della terra, per Fabio Fognini che incontra il numero 8 al mondo Casper Ruud. Il norvegese ha battuto al primo turno l’australiano Bolt in tre set, mentre Fognini si è sbarazzato agilmente del francese van Assche. Sono tre i precedenti tra i due, tutti vinti da Ruud tra il 2020 e il 2021. Il match è in programma come primo match a partire dalle ore 12 sul campo numero uno Lorenzo Sonego avrà invece di fronte un ex top ten come Roberto Bautista Agut, ora precipitato in 112esima posizione. Entrambi arrivano al secondo turno con due successi in tre set (Sonego su Navone e Bautista su Marterer), ma l’azzurro dovrebbe trovarsi meglio sull’erba rispetto allo spagnolo. Un solo precedente tra i due ad aprile 2024 a Montecarlo dove Bautista, su terra rossa, ha vinto in tre set. La partita è in programma come secondo match sul campo 4 in un programma che inizia alle 12 con Golubic-Niemeier. In campo femminile, invece, la numero 7 al mondo Jasmine Paolini affronterà la belga Minnen, numero 80 Wta, sul campo numero 1 come secondo match dopo quello tra Fognini e Ruud. La Paolini arriva a Wimbledon dopo la semifinale di Eastbourne e al primo turno londinese ha sconfitto la spagnola Sorribes Tormo, mentre la Minner ha avuto la meglio di Watson in due set. Non ci sono precedenti tra le due. Tutti i match saranno in diretta sui canali Sky Sport e su quelli speciali di Wimbledon dal 252 al 257 del bouquet.