A Bologna si coltiva il grande sogno. Lube, puoi fare l’impresa con Trento

La giovane Lube scardinerà le certezze dell’Itas? Alle 18.30 alla Unipol Arena di Bologna i biancorossi si giocano le loro carte nella semifinale di Coppa Italia, secondo incontro del primo giorno della Final Four. Ad inaugurare l’edizione 2025, la 47ª Coppa Italia, sarà infatti alle 16.15 Perugia-Verona. Rai Sport coprirà le due sfide mentre domani la finale andrà in onda su Rai2. Seguita da oltre 200 tifosi, la Lube rivivrà la bella atmosfera della manifestazione quattro anni dopo l’ultima volta e, in virtù del terzo posto al termine del girone di andata di SuperLega, dovrà vedersela con Trento che invece ha "girato" seconda in classifica (adesso Civitanova è terza a -4 dai dolomitici). Gialloblù favoriti, principalmente perché più esperti e scaltri in partite di questo tipo. Come la Lube nel 2025 hanno collezionato solo successi, sono stati i primi a stendere Perugia, peraltro al PalaBarton, e vincendo raggiungerebbero la terza finale stagionale dopo aver perso quelle di Supercoppa e del Mondiale in Brasile.

La Lube può sognare l’impresa avendo dimostrato di poter battere tutti in questi mesi, compreso Trento. Si tratta del terzo incrocio stagionale e finora c’è stato un successo a testa, la legge dell’Eurosuole Forum non ha fatto sconti all’Itas (3-1) e pochi giorni dopo Trento si è presa la rivincita con gli interessi facendo fuori Civitanova 3-0 nella semifinale del Mondiale. Il match potrebbe decidersi sulla qualità ed efficacia del servizio, arma spesso letale ai rivali della Lube, ma occhio ai fondamentali di muro e difesa, da anni marchio di fabbrica dei campioni d’Europa e ultimamente peculiarità del team di Medei. Non a caso i biancorossi sono diventati primi in campionato per muri/set proprio davanti a Trento. Tante le stelle, molte della Nazionale, con Michieletto (vice bomber di SuperLega) e Lavia principali pericoli per Balaso e l’ottimo Bottolo di questo periodo.

Curiosità per le scelte di Medei perché Nikolov era stato eccellente ed Mvp nel 3-1 di dicembre ma domenica, con lui in panca, Loeppky ha fatto un partitone contro Perugia. Altro possibile dubbio in mezzo tra Podrascanin in calo ma voglioso di giocare contro la ex e Gargiulo che sta facendo bene. Coach Soli recupera il centrale Kozamernik.

Le probabili formazioni Itas Trentino: palleggiatore Sbertoli; opposto Rychlicki; schiacciatori Lavia e Michieletto; centrali Flavio e Bartha; libero Laurenzano. A disposizione Acquarone, Garcia Fernandez, Bristot, Magalini, Kozamernik, Pellacani, Pesaresi. All. Soli. Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Loeppky; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Nikolov, Gargiulo, Davi Tenorio, Bisotto. All. Medei.