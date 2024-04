A caccia del pass con Egonu e Antropova, torna anche Bosetti. Velasco richiama la De Gennaro

Julio Velasco ha scelto le trenta giocatrici con le quali cercherà di ottenere il pass per le Olimpiadi. Il ct dell’Italia femminile ieri ha indicato i nomi: ci sono (ovviamente) sia Egonu che Antropova, ma soprattutto tornano il libero De Gennaro e la schiacciatrice Caterina Bosetti.

Le azzurre convocate potranno prendere parte alla Volleyball Nations League: i cinque pass rimanenti (l’Italia è in testa in questa graduatoria) saranno assegnati il 17 giugno in base al ranking al termine della fase a gironi, quindi è fondamentale fare bene la Vnl per strappare la qualificazione ai Giochi (discorso che vale anche per la maschile).

Le azzurre esordiranno ad Antalya (14-18 maggio), poi Macao (29 maggio-2 giugno) e Fukuoka (11-16 giugno). Final 8 a Bangkok dal 20 al 23 giugno. Le convocate sono le alzatrici Cambi, Bosio, Orro, Gennari; le schiacciatrici Degradi, Bosetti, Pietrini, Nervini, Sylla, Piva, Omoruyi, Bracchi, Giovannini; le centrali: Lubian, L. Nwakalor, Danesi, Mazzaro, Bonifacio, Fahr, Akrari, Graziani, Sartori, gli opposti S. Nwakalor, Egonu, Mingardi e Antropova, i liberi Spirito, De Gennaro, Fersino e Moro.

Fefè de Giorgi stilerà le convocazioni della nazionale maschile martedì prossimo, 23 aprile.