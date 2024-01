A Monza i quarti di Coppa Italia. La Lube vuole concedere il bis

Si apre la 46ª edizione della Coppa Italia e per la prima volta dal 2009 la Lube giocherà fuoricasa i quarti di finale. I biancorossi aprono questa sera le quattro partite che si disputeranno in tre giorni, alle 20 a Monza sarà un curioso secondo atto contro la Mint. Si giocherà di nuovo alla Opiquad Arena dove sabato Civitanova ha ritrovato la vittoria e pure preziosa battendo la Vero Volley 1-3 in rimonta. Insomma a Monza è stato chiuso il 2023 e a Monza i vicecampioni d’Italia inaugureranno il 2024.

Sabato il blitz ha permesso il sorpasso in SuperLega prendendo il quarto posto proprio a scapito dei brianzoli, ma oggi la sfida è ancor più rilevante perché vale da sola il pass per la Final Four del 27 e 28 gennaio a Bologna. E per giunta la Lube non la disputa dal 2021 (cosa inusuale trattandosi di Lube), quando la alzò battendo Perugia. Motivazioni alte per Civitanova e probabilmente più sicurezze visto che fino al 30 dicembre la Mint sembrava una sorta di bestia nera a causa dei tre stop precedenti. In Coppa Italia invece sono due i confronti del passato ed entrambi a favore sia nel 2019 che nel 2020, sempre nei quarti e sempre all’Eurosuole Forum.

Il sestetto degli ospiti ricalcherà fedelmente quello vittorioso di sabato? Coach Blengini non dovrebbe recuperare Chinenyeze limitato da una infiammazione alla spalla destra e, se il centrale non dovesse essere della contesa, potrebbe ri-optare per Diamantini e Anzani e potrebbe schierare gli schiacciatori stranieri. Ciò significherebbe altra panchina per Zaytsev. Di certo sabato Yant e Nikolov hanno giocato molto bene e quindi le scelte del tecnico potrebbero essere non solo dipendenti dalle condizioni di Chinenyeze. Se Civitanova è spinta dal desiderio di tornare ad essere protagonista nella Final Four della competizione che assegna la coccarda tricolore, attenzione però alla voglia di rivalsa di Monza. Il gruppo di Eccheli in campionato ha perso anche per i troppi sbagli al servizio, ben 24 alla fine, un’enormità in quattro set. Considerando che nelle tre vittorie prima del ko proprio il servizio era stato determinante per Monza, l’impressione è che il destino dei locali verrà sentenziato dalla prestazione che faranno dei 9 metri.

Le probabili formazioni

Mint Vero Volley Monza: palleggiatore Cachopa; opposto Szwarc; schiacciatori Maar e Takahashi; centrali Galassi e Di Martino; libero Gaggini. A disposizione Visic, Mujanovic, Marttila, Loepkky, Comparoni, Beretta, Morazzini. All. Eccheli.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Yant e Nikolov; centrali Anzani e Diamantini; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Zaytsev, Bottolo, Chinenyeze, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

Andrea Scoppa