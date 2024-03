A Palazzo Wanny. Il Bisonte lotta con cuore e grinta. Ma Novara non fa sconti e passa

IL BISONTE FIRENZE

IGOR NOVARA

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri, Ribechi 1, Ishikawa 7, Tedeschi (L2) ne, Leonardi (L1), Battistoni 3, Alsmeier 17, Cesé Montalvo, Kipp 20, Lazic ne, Mazzaro 10, Graziani 8, Agrifoglio, Kraiduba. All. Parisi.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Szakmáry, Guidi (L2) ne, Bosio 2, Bartolucci, De Nardi, Buijs 15, Fersino (L1), Bosetti 14, Chirichella 9, Danesi, Bonifacio 10, Akimova ne, Markova 20, Kapralova ne. All. Bernardi.

Arbitri: Carcione – Papadopol.

Parziali: 16-25, 25-19, 20-25, 20-25.

FIRENZE - Il Bisonte Firenze, pur sconfitto, ha disputato una buona prova lasciando intravedere un’inversione di tendenza rispetto alle recenti gare. Che il Novara fosse più forte si sapeva: ha gli stessi punti di Milano, secondo in classifica, ha conquistato la Challenge Cup e aveva messo a segno otto vittorie nelle ultime nove partite. Quindi era pensabile che anche a Palazzo Wanny potesse allungare la striscia. Ma la squadra di Parisi è scesa in campo senza alcun timore, lottato punto a punto e dato molto filo da torcere. Nel primo set Novara parte veloce e si porta a +4 (7-11), le bisontine non si scoraggiano ma le ospiti non danno respiro, soprattutto con un’ottima Bosetti, MVP del match, e vanno sullo 0-1. Il Bisonte reagisce, le due squadre si alternano al comando ma dal 16-16 Graziani, Alsmeier, Kipp e Mazzaro salgono in cattedra e guadagnano l’1-1. Terzo set anch’esso lottato, il Novara prova ad andarsene, le bisontine non mollano fino al 20-23 ma Buijs non perdona. L’ultimo set è il più sofferto, Il Bisonte ha ancora energie resta in corsa fino al 20-20, il Novara teme l’aggancio, Bernardi chiama time-out ma al rientro la squadra scappa. Kipp (20 punti), la più incisiva, ma anche Alsmeier e Mazzaro chiudono a doppia cifra.

"Il primo set è andato male, però poi le ragazze sono state brave a riprendere il filo del discorso: nei successivi tre parziali siamo sempre stati in partita. Nel complesso ho visto una squadra viva, prendiamo quello che di buono è venuto fuori e pensiamo a mercoledì e al Vallefoglia", il commento di Parisi.

