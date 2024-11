A Palazzo Wanny la squadra di Bandandi lotta e non molla, prendendosi una vittoria di sostanza. Il Bisonte di grinta e temperamento. Roma si arrende solo al quinto set

IL BISONTE FIRENZE

3

SMI ROMA VOLLEY

2

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri, Malual 30, Butigan 14, Leonardi (L1), Battistoni, Giacomello ne, Nervini 6, Mancini 10, Ribechi, Cagnin 1, Agrifoglio, Davyskiba 22. All. Bendandi.

SMI ROMA VOLLEY: Provaroni, Salas 17, Ciarrocchi 13, Rotar 17, Rucli 2, Adelusi 4, Cicola (L2) ne, Schoelzel 5, Melli 1, Zannoni (L1), Mirkovic 7, Orvosova 16, Muzi 1, Costantini ne. All. Cuccarini.

Arbitri: Lot - Canessa.

Parziali: 17-25, 25-20, 29-27, 17-25, 15-13.

FIRENZE - Non è più una sorpresa, Il Bisonte Firenze ci mette sempre anche il cuore, non molla mai. A Palazzo Wanny, dopo quasi 2.30’ di gioco, ha superato al tie break una arcigna Smi Roma Volley che gli ha dato molto filo da torcere. Ma ha vinto in volata, grazie a un attacco che ha girato a mille, con una stratosferica Malual, nominata MVP e top scorer con 30 punti e 3 muri, e altre tre colpitrici infallibili come Davyskiba (22, 2) Butigan (14, 4) e Mancini (10, 5). E oltre all’attacco è il gioco a muro un altro dei punti di forza della squadra (finale di 14-9) che sta trovando sempre più sicurezza e convinzione, anche grazie al ritorno in campo di Battistoni, giunta al termine del suo lungo calvario.

Al via con Agrifoglio in palleggio, Malual opposto, Nervini e Cagnin in banda, Butigan e Mancini al centro e Leonardi libero, Il Bisonte ha faticato molto nel primo set; sul 13-17 l’esordio di Battistoni per Agrifoglio ma la Roma è ormai inavvicinabile: 0-1. Più lottato il secondo, con Butigan e Malual che si scatenano a muro, e con Ribechi in battuta, entrata al posto di Butigan, le biancocelesti vanno sul 18-13, poi Malual procura quattro set point (24-20) e mette a terra la palla dell’1-1. Partenza sprint nel terzo con quattro punti consecutivi di Davyskiba ma sul 21-13 un improvviso black-out rimette in corsa le romane che si agganciano sul 24 pari. Salas annulla due set point, e poi cancellati altri tre fino a quando Il muro di Butigan firma il sorpasso: 2-1. La Roma non si arrende e riparte, Firenze soffre, è in calo e Salas si regala il 2-2.

Infine il tie-break: dal 6-4 per le padrone di casa si arriva al 6 pari, poi ancora Malual e Butigan portano il vantaggio a +3 (14-11). Le ospiti annullano i primi due match point ma al terzo Malual non perdona.

f. m.