A2 femminile. Carancini: "Cbf Balducci penalizzata»

Alcune scelte arbitrali non sono andate giù alla Cbf Balducci e nel post gara è stato sottolineato questo aspetto dopo un primo set in cui Messina ha dominato in lungo e in largo vincendo 25-12 e giocando praticamente senza avversari, un parziale inaccettabile a questi livelli e chi punta a certi traguardi non può regalare alle avversarie un parziale. "Purtroppo – ha detto coach Michele Carancini – all’inizio siamo partite contratte, poi loro, sebbene siano una squadra forte, hanno fatto fatica a reggere il nostro gioco quando abbiamo iniziato a esprimerci sui nostri livelli, come abbiamo dimostrato nel secondo set e in gran parte del terzo". Il tecnico parla quanto abbiano influenzato le scelte arbitrali, ma questo è un discorso che riguarda la Lega che dovrebbe imporre il video check perché in serie A questo strumento è presente tranne nell’A2 femminile. Tra l’altro è uno strumento che tutela gli arbitri e le società. "Purtroppo – aggiunge Carancini – le scelte arbitrali hanno influenzato il terzo set, non mi riferisco solo alla palla di Bolzonetti ma anche di quella che, poco prima, era caduta a terra e che gli arbitri non hanno visto. Poi purtroppo nel quarto set siamo andati un po’ fuori di testa, abbiamo sempre rincorso, però sono contento della prestazione delle ragazze". Su questo aspetto interviene anche Alessia Fiesoli, schiacciatrice della Cbf Balducci: "Quando devi giocare contro una squadra fortissima e il tuo flow viene interrotto da alcune scelte arbitrali molto molto dubbie, diventa veramente difficile stare lì con la testa. Il video check sarebbe la salvezza di A2 e spero vivamente che nei prossimi anni riusciremo a risolvere questo gap". La palla passa alla Lega perché finalmente

decida di imporre l’uso del video check e far sì che l’A2 di volley femminile entri a tutti gli effetti nella serie A della pallavolo.