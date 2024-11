A2 femminile. "Cbf Balducci, a Imola un match ricco di insidie»

"Dobbiamo avere bene in mente di tenere sempre alta la concentrazione durante il match". È quanto chiede Sara Caruso, centrale della Cbf Balducci, in vista della gara di domani a Imola dove si giocherà alle 17 la 7ª giornata di andata dell’A2 di volley femminile. Le romagnole hanno 9 punti e si presentano al match dopo aver vinto tre delle ultime quattro gare in calendario (di cui due in trasferta), dimostrando così di essere competitive per la categoria. Le maceratesi sono chiamate a confermare quanto visto sette giorni fa quando hanno battuto Brescia restando così nelle zone alte della classifica. "Il successo su Brescia – ragiona Caruso – ci ha portato un’autostima più elevata, ma quella gara appartiene al passato e adesso dobbiamo pensare all’Imola. Affronteremo un avversario che ha conseguito dei buoni risultati, è forte sotto ogni punto di vista, sa farsi valere al centro e sulle bande, può contare su Bulovic e Pomili che vengono anche da esperienze in formazioni di alta fascia". Nelle fila delle romagnole gioca Valentina Pomili che ha vestito la maglia di Macerata da 2019 al 2021. La Clai Imola è allenata da Nello Caliendo e può contare sulla cabina di regia gestita dalla palleggiatrice Emma Rizzieri in diagonale con Sara Stival. Reparto centrali affidato a Beatrice Bacchilega ed Eva Ravazzolo mentre in banda ecco Valentina Pomili e Katarina Bulovic. Il libero è Alessia Mastrilli.