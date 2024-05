A2 femminile. Cbf Balducci, ecco. Orlandi e Sanguigni

Camilla Sanguigni, classe 2001, e Andrea Lea Orlandi, classe 2006, completano la rosa della Cbf Balducci per l’A2 di volley femminile. Ecco l’organico affidato a Valerio Lionetti, il coach scelto dalla società maceratese reduce da anni di successi a Conegliano dove è stato il secondo di Daniele Santarelli. Le palleggiatrici saranno la confermata Asia Bonelli e Federica Braida, lo scorso anno a Perugia. Capitolo schiacciatrici: accanto alla confermata Alessia Fiesoli ci sono i volti nuovi Daniela Soledad Bulaich Simian, l’argentina lo scorso anno ha giocato all’Albese Como, Valeria Battista, ex Messina e Pesaro, Sanguigni che nell’ultima stagione ha giocato in B1 con l’Arzano. Le centrali sono le confermate Alessia Mazzon e Francesca Busolini alle quali si aggiungono Sara Caruso, ex Montecchio, e la giovane Orlandi reduce dalla B1 giocata con Conegliano dove è stata seguita con attenzione da coach Lionetti. L’opposta è Clara Decortes che si è fatta valere a Mondovì mettendo a segno la bellezza di 559 punti risultando la giocatrice più prolifica sotto rete dell’A2. Per il ruolo di libero ci sono le confermate Giulia Bresciani e Aurora Morandini.