A2 femminile. Lionetti: "Cbf Balducci, messo il primo tassello del futuro»

"La vittoria su Messina è importante anche a livello psicologico". È quanto dice Daniela Bulaich, schiacciatrice della CBF Balducci, che ha firmato 19 punti contro le siciliane ed è stata indicata come Mvp del match. "Questa gara – aggiunge Sara Caruso, centrale della formazione maceratese – aveva un elevato peso specifico, abbiamo dato il mille per mille in campo. Dopo la sconfitta a casa della leader San Giovanni in Marignano siamo tornate in palestra decise a mostrare chi sia l’Helvia Recina".

La partita aveva un elevato peso specifico perché si trattava di uno scontro diretto e finora le maceratesi hanno perso due volte contro la prima e all’andata a Messina. "Noi – spiega Valerio Lionetti, coach della CBF Balducci – c’eravamo stancati di questa cosa degli scontri diretti, è vero, forse ne avevamo giocati finora non al meglio delle nostre possibilità, però noi non siamo quella squadra lì, abbiamo perso delle partite per mancanze nostre, ma anche per merito degli avversari. Abbiamo messo il primo tassellino di una stagione che deve venire. Oggi possiamo gioirci sopra perché abbiamo vinto una partita importante, contro una pretendente alla promozione, e garantisco che queste ragazze in allenamento danno tutto e si impegnano come poche volte ho visto fare".

Nel secondo set Lionetti ha sostituito l’opposta Clara Decortes inserendo la schiacciatrice Alessia Fiesoli. "Decortes – spiega il tecnico – era un po’ sottotono e al suo posto ha giocato Fiesoli per avere ancora un maggior equilibrio". Senza l’opposta titolare le ragazze hanno messo qualcosa in più sulla bilancia. "Abbiamo fatto una prova di squadra – ha sottolineato Bulaich – e questa è stata la chiave della partita". Sulla stessa lunghezza Caruso. "È stata – spiega – una partita veramente difficile, anche perché Carraro al palleggio è complicata da leggere. L’abbiamo studiata molto bene e siamo riuscite ad ottenere la vittoria, ringrazio lo staff e tutte le ragazze per quello che abbiamo fatto: è stato proprio un lavoro di squadra a 360 gradi".

C’era una bella cornice di pubblico al palas e il calore dei tifosi si è fatto sentire. "Abbiamo sentito l’affetto della nostra gente, che per noi è fondamentale" dice Bulaich. Il tecnico Lionetti si complimenta con le giocatori. "In partita – racconta – si è verificato ciò di cui avevamo parlato nello spogliatoio, poco prima dell’inizio. Un tecnico si sente soddisfatto quando un gruppo si muove liberamente sulle tue linee guida e interpreta il gioco nel modo migliore per poter vincere la partita. Ci sono giocatrici che devono fare la differenza poi in campo e oggi è successo al 100%, quindi devo fare i complimenti a loro".