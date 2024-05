A2 femminile. Si separano le strade tra Vittorini e la Cbf Balducci

La schiacciatrice Arianna Vittorini non farà parte della rosa della Cbf Balducci nella prossima stagione di A2 di volley femminile. La giovane ambiva a giocare con maggior continuità e a Macerata le possibilità erano ridotte considerando la conferma della capitana Alessia Fiesoli e gli arrivi, ancora da annunciare, dell’argentina Daniela Bulaich Simian, ex Albese Como, e di Valeria Battista, nell’ultima stagione a Messina. La società avrebbe voluto che Vittorini rimanesse anche l’anno prossimo, ma la ragazza non ha fatto mistero di preferire una soluzione che le permetta di giocare con maggiore continuità e l’interesse della formazione bergamasca del Costa Volpino potrebbe effettivamente esaudire tale desiderio. A questo punto la società maceratese è alla ricerca di un’altra schiacciatrice e si sta sondando il mercato per individuare quella giocatrice con le caratteristiche giuste per arricchire nel migliore dei modi al pacchetto delle schiacciatrici.