A2 maschile: in arrivo due gare interne da non fallire per la Banca Macerata Fisiomed. Gabbanelli: con Palmi è vietato sbagliare

Ecco una partita in cui sono vietati passi falsi: domenica alle 16 Banca Macerata Fisiomed dovrà battere il fanalino di coda Palmi considerando che le ultime due retrocederanno in A3. Il 26 gennaio a Macerata arriverà Reggio Emilia: questa e quella di domenica sono due gare da non fallire. "Abbiamo la fortuna di giocare in casa contro Palmi – osserva Simone Gabbanelli, libero della banca Macerata Fisiomed – e di avere dalla nostra parte il fattore campo in una partita molto importante". L’ultimo successo della squadra di coach Castellano risale al 15 dicembre quando al Banca Macerata Forum è stata battuta 3-1 l’allora capolista Prata di Pordenone, poi sono arrivate le sconfitte a Ravenna, Pineto e Catania, in mezzo c’è stata quella interna al tie break contro Fano. "Vogliamo riscattarci". Servirà una prova in linea con quelle disputate in casa contro Prata di Pordenone, Catania, Siena e Brescia. "Siamo scesi in campo con il giusto atteggiamento – spiega Gabbanelli – e poi c’è da mettere in conto che le squadre possono fare fatica in trasferta, come capita a noi". Servirà una prova impeccabile per superare l’ostacolo Palmi. "Stiamo lavorando sodo per fare bene sui fondamentali". Il peso della gara può dare pressione. "Affronteremo Palmi con l’intenzione di fare più punti mettendoci grinta e l’atteggiamento giusto". All’andata i maceratesi sono stati battuti al tie break e magari quella gara può offrire spunti che possono essere utili per domenica. "Allora – ricorda Gabbanelli – Palmi era un’altra squadra, poi sono stati inseriti nuovi giocatori e in questi giorni li stiamo studiando per farci trovare preparati per la partita".