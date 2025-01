A2 maschile. Macerata, c’è Palmi. Indispensabili i 3 punti

Per l’importante match di oggi alle 16 contro Palmi la Banca Macerata Fisiomed ha un’arma in più dopo essersi assicurata lo schiacciatore bulgaro Todor Dimitrov del 2001. È la dimostrazione che la società non sta lasciando nulla di intentato per assicurarsi la permanenza nell’A2 maschile di volley e la partita di oggi rappresenta un momento chiave della stagione. Le ultime due retrocedono in A3 e Macerata, che occupa il terzultimo posto, riceve il fanalino di coda Palmi e tra due settimane Reggio Emilia, penultima in classifica. Dimitrov è stato tesserato ed è una soluzione in più per coach Maurizio Castellano. "Questo giocatore – spiega Italo Vullo, dg del Banca Macerata Fisiomed – può essere impiegato sia in posto in 4 sia in posto 2. Si tratta di un elemento che potrà darci una mano, pur essendo giovane ha maturato una buona esperienza avendo militato nelle quattro squadre più importanti della Bulgaria e fino a dicembre ha giocato nella Repubblica Ceca".

Oggi la squadra maceratese non ha alternative. "Si tratta – taglia corto Vullo – di una gara da vincere a tutti i costi, non ci sono alternative ai 3 punti. Si tratta di un match che vale doppio: per loro è quasi un’ultima spiaggia perché perdendo a Macerata sarebbero quasi spacciati". Il dg della società maceratese fotografa gli avversari. "Sulla carta si tratta di una formazione che ha dei buoni numeri, magari accusa qualche problema in ricezione. Rispetto all’andata hanno un nuovo palleggiatore e inserito altri elementi, possono poi contare su un opposto promettente come Sala".

Data l’alta posta in palio sarà una gara in cui la tensione sarà più che palpabile. "Dovremo avere la capacità di trasformare la tensione in energia positiva. Dovremo battere bene, poi il nostro muro difesa può fare la differenza. Ma oltre alla tecnica è una di quelle gare in cui c’è da mettere sul piatto della bilancia quella grinta e determinazione indispensabili per surclassare gli avversari. È una partita in cui c’è da mettere in campo tutto ciò che si ha dentro".

In una gara così importante sarà fondamentale l’apporto dagli spalti sperando in una presenza cospicua di tifosi che spingano la squadra a centrare l’obiettivo.