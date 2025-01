A2 maschile. "Macerata, per la salvezza serve maggiore determinazione»

"Per salvarsi servono coraggio, una maggiore determinazione, la capacità di soffrire e stare sul pezzo". È la ricetta dettata da Italo Vullo, direttore generale del Banca Macerata Fisiomed, dopo la sconfitta a Catania, una formazione più forte e partita per tornare in SuperLega. "In trasferta – spiega – non abbiamo sfruttato l’ennesima occasione per riaprire la gara. Nel secondo set stavamo 9-14 quando abbiamo commesso 3-4 stupidaggini permettendo agli avversari di rientrare in partita. Anche in altre circostanze è successo che gli avversari hanno avuto un calo e noi non lo abbiamo sfruttato fino in fondo, ma ci perdiamo in errori. Poi, come già successo in trasferta e per di più contro una formazione forte come Catania, tutto diventa difficile quando permetti agli avversari di rientrare in gara".

È un problema che si è ripetuto anche in altre trasferte e la sensazione è che Banca Macerata Fisiomed debba costruire in casa la salvezza. Sono così da sfruttare le gare interne, del resto la squadra ha fatto quasi tutti i punti in casa, a parte uno conquistato a Palmi, ed ecco che le prossime due gare interne sono di fondamentale importanza, sono quelle partite da vincere a tutti i costi. "Domenica riceveremo Palmi e nella successiva gara interna affronteremo Reggio Emilia, cioè le due formazioni che abbiamo alle spalle da cui dobbiamo allontanarci, in mezzo avremo la partita a Siena". Macerata ha 14 punti, Reggio Emilia ne ha 12 e Palmi chiude a 8: le ultime due retrocedono in A3. "Penso che Cantù – conclude Vullo – si sia praticamente salvato dopo la vittoria conquistata Fano".

Adesso Banca Macerata Macerata è attesa da sfide con formazioni al suo livello e in queste partite si spera di rivedere le prestazioni offerte all’andata contro Catania, Siena, Brescia e Prata di Pordenone.