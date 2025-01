A2 maschile. Rinforzi per Cuneo e per Porto Viro

Nell’A2 di volley maschile, dove milita la Banca Macerata Fisiomed, le squadre si stanno rinforzando per il rush finale. La Delta Group Porto Viro puntella l’attacco con un profilo di grande esperienza internazionale come l’opposto finlandese Urpo Sivula, classe 1988, 195 centimetri di altezza. Per il neoacquisto nerofucsia si tratta di un ritorno in Italia, seppur a distanza di anni: nel 2009/2010 ha militato in A1 con la Gabeca Monza, la stagione seguente in A2 a Cavriago. L’opposto Daniel De Souza Maciel è stato tesserato dal Cuneo ed è a disposizione di coach Battocchio nel campionato di serie A2 già dalla prossima giornata.