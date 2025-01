A2 Volley femminile. La Cbf Balducci sfida Imola e pensa a migliorare ancora la classifica

La Cbf Balducci punta alla vittoria contro Imola, si gioca alle 17 a Macerata, per migliorare ancora la classifica dopo le vittorie contro Messina e Brescia, le romagnole sono a caccia di punti per avvicinarsi alla quinta piazza della serie A2 di volley femminile. Mancano tre giornate alla fine della prima fase e le maceratesi sono chiamate ad arricchire la classifica in ottica Pool Promozione per restare in scia alle primissime della classifica dei due gironi. Imola, battuta 0-3 all’andata, vuole cancellare il passo falso con Castelfranco Pisa e nel contempo ha rinforzato l’organico. Nello Caliendo, coach delle romagnole, può contare sul recentissimo arrivo in cabina di regia della statunitense/brasiliana Nicole Drewnick (in alternativa c’è la palleggiatrice Emma Rizzieri) in diagonale con Sara Stival (nel reparto opposto un ulteriore neo ingaggio, Alice Stafoggia). Reparto centrali affidato ad un altro fresco arrivo, l’esperta Laura Melandri, in coppia con Eva Ravazzolo. A schiacciare ci sono l’ex di turno Valentina Pomili, Katarina Bulovic e Irene Mescoli. Il libero è Alessia Mastrilli.

"Ci attende – dice Camilla Sanguigni, schiacciatrice della Cbf Balducci – una partita molto impegnativa perché le romagnole costituiscono una squadra ostica, che difende tantissimo. In più Imola ha fatto degli acquisti, siamo pronte per riceverle in casa e aspettiamo i sostenitori qui a tifarci. In più siamo fiduciose, perché veniamo da un periodo positivo, da una buona serie di vittorie, e abbiamo soltanto voglia di continuare a impegnarci e ottenere risultati".

Ecco cosa dice Eva Ravazzolo, centrale di Clai Imola, sul match. "Macerata è una buona squadra con nomi importanti e la classifica lo dimostra ampiamente. Noi dobbiamo uscire da questa gara a testa alta qualsiasi sia il risultato finale. Bisogna affrontare questa trasferta con la consapevolezza che possiamo fare qualcosa di buono".