Allianz, attesa finita. Powervolley pronta per la Champions

L’attesa è finita: è previsto oggi, alle ore 18.30 all’Allianz Cloud, lo storico esordio dell’Allianz Milano in Champions League. Sarà infatti una prima volta per i lombardi che meno di un anno fa scendevano in campo per la Cev Cup. Questa volta, la sfida sarà nell’Europa dei grandi contro la formazione belga dello Knack Roeselare. A differenza della squadra del club di Lucio Fusaro, per la società delle Fiandre Occidentali questa è la partecipazione numero 23 alla Coppa. L’Allianz è stata inserita nel gruppo C, con Knack, gli austriaci dell’Hypo Tirol Innsbruck e la corazzata polacca dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, tra le favorite almeno in questa fase. I lombardi, dopo diversi alti e bassi, sono tornati a macinare punti in Superlega, grazie alle affermazioni contro Cisterna Volley e Grottazzolina. Il livello di gioco espresso non è ancora all’altezza delle aspettative e manca spesso un po’ di lucidità e cinismo nei momenti più complessi. Gli ultimi successi potrebbero aver aiutato, come dice il secondo libero, Matteo Staforini, titolare nell’ultimo match. "Ci presentiamo all’esordio in Champions con il morale alto dopo le due vittorie. Siamo ancora in crescita, ma ci faremo trovare pronti per questa bellissima manifestazione. Non vediamo l’ora di andare avanti anche in Europa".