Fabio Balaso torna in campo: la Lube pareggia la serie contro Perugia

Il successo della Lube è stato una conferma, semmai la sorpresa ha riguardato il ritorno in campo del capitano. Operato lo scorso primo di aprile, Fabio Balaso è stato messo dentro sul 19-20 del primo set, accompagnato dall’ovazione dell’Eurosuole Forum. Poi è di nuovo rientrato nel secondo e terzo set, sempre con la stessa tenuta dei compagni e non la maglia bianca del libero. Pazzesco, appena 19 giorni dopo l’intervento alla mano destra per la frattura del quarto metacarpo, Balaso ha subito dato un importante contributo in ricezione. Una settimana fa ci aveva detto che dopo Pasqua avrebbe saputo quando poteva rientrare, insomma o ha bluffato per non dare vantaggi a Perugia o ancora una volta la "macchina" (come viene soprannominato) è stato un robot. "Rientrare in campo dopo l’infortunio, il primo così grave per me, è stata una bella emozione – ha affermato – ho lavorato per cercare di esserci il prima possibile. Sono felice e spero di poter tornare quanto prima al 100%. Bisotto? Ha disputato un’altra grande prova in ricezione e in difesa. È stato prezioso nella serie, e tutto quello che ha conquistato se lo merita appieno, perché parliamo di un grande professionista, che dà sempre il massimo. Prima ancora è una grande persona. Bellissimo essere riusciti a riportare la serie in parità, la Lube ha ancora dimostrato di non mollare mai".

Andrea Scoppa