Francesco Bisotto brilla come Mvp nella semifinale playoff contro Sir

Chiamatelo Bilaso. Il capitano Fabio Balaso è tornato in campo domenica, ma era come se fosse già ri-apparso all’Eurosuole Forum, solo con un numero di maglia diverso (6 e 7) e qualche muscolo in meno. L’Mvp del quarto atto della semifinale playoff è stato Francesco Bisotto. Il giovane libero biancorosso aveva mostrato notevoli progressi nel corso della sfida contro i campioni d’Italia della Sir, ma domenica è stato esaltante. Un paio di ricezioni con movimento laterale, se non addirittura tuffo, hanno strappato applausi dai tifosi nel corso del secondo set ed hanno "gasato" gli stessi compagni, anche perché così perfette da far arrivare la palla precisa precisa sulla testa di Boninfante e favorire così un facile punto per la Lube. Il 22enne non poteva scegliere partita più importante per ottenere il primo titolo di Mvp con la maglia di Civitanova, oltretutto in una partita trasmessa in diretta nazionale su Rai2. La cosa che continua a stupire infine è che Bisotto sta affrontando la responsabilità di sostituire Balaso, in partite da dentro o fuori, con grande leggerezza e sorridendo spesso sia in mezzo al campo sia nelle interviste a fine gara. Vedremo se per la "bella" di giovedì sera a Perugia coach Medei deciderà di iniziare ancora con lui come libero titolare.

an. sc.