"Allianz Milano alla terza Final Four: sfida la Sir Susa Vim Perugia per un posto in finale"

Spesso si dice che la terza volta possa essere quella buona. L’Allianz Milano si augura che sia così nella sua terza e consecutiva Final Four della Del Monte Coppa Italia. I meneghini sfidano, alle 18.30 all’Unipol Arena, nella seconda semifinale di giornata, la Sir Susa Vim Perugia. La squadra, guidata da quest’anno da Angelo Lorenzetti che cercherà di mettere in bacheca la sua terza Coppa da allenatore, rievoca ricordi abbastanza dolci. La formazione di coach Piazza nell’ultimo precedente, in Superlega, è stata in grado di recuperare da 2 set a 0, vincendo al tie-break. Non solo, nell’ultima stagione, Milano contro ogni pronostico ha raggiunto la semifinale scudetto eliminando proprio gli umbri.

Il conto, quindi, è aperto e non bisogna pensare troppo al passato anche perché Perugia è una squadra navigata e d’esperienza che ha già conquistato il trofeo per tre volte. La Sir inoltre può contare sul recuperato Leon tornato a giocare nell’ultimo turno di campionato. I ragazzi di coach Piazza sanno esaltarsi nelle situazioni da dentro e fuori e spesso riescono ad alzare il livello contro avversari di spessore. Centrare la finale, in programma domani alle 15.45, rappresenterebbe un altro traguardo storico per il club del Presidente Fusaro, dopo le semifinali scudetto e la Cev Challenge Cup vinta nel 2021. L’incognita sarà rappresentata soprattutto dalla condizione fisica. La formazione lombarda, anche nell’ultima giornata contro l’Itas Trentino, ha faticato e non poco a esprimere il proprio gioco e ad essere efficace in attacco. L’Allianz ha già disputato sette partite a gennaio, vincendo solo due match. In campo i lombardi dovranno mettere maggiore precisione in difesa, lavorare bene a muro, fondamentale che ha spesso rappresentato un punto di forza in questa metà di stagione e spingere dai nove metri. Piazza dovrebbe optare per la diagonale Porro–Reggers, in posto quattro Kaziyski con Ishikawa, al centro Piano e Loser e libero Catania. A presentare la partita proprio il capitano Piano (che in carriera ha sollevato la coppa due volte): "La nostra semifinale sarà una bella partita, combattuta. Che vinca il migliore. Se guardiamo alle ultime sfide con gli umbri sono state caratterizzate da nostre rimonte".