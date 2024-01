Allianz, parla il presidente. Fusaro mura il mercato: "Così ho blindato Piazza»

Lucio Fusaro rispolvera il proprio passato da pallavolista per fare, anche se solo metaforicamente, muro alle voci di mercato. Il successo della sua Milano si vede anche da questo, anche l’anno scorso era accaduto: i giocatori dell’Allianz e non solo, sono al centro di presunti scambi e trattative. Intanto, così, il primo muro vincente Fusaro (nella foto) l’ha messo a segno rinnovando il contratto di coach Piazza per altri tre anni. Nella giornata di mercoledì sono stati informati i giocatori e poi, dopo la partita di Cev Cup, il numero uno del club ne ha dato conferma. "Sono rimasto un po’ perplesso vedendo alcuni giornali. Siamo sempre prede – dice – e questo è normale, mi ha seccato che siano partite strane idee e voci. Abbiamo preso giocatori che nessuno voleva come Porro (che all’epoca era in realtà conteso con Padova, ndr) o Reggers e adesso stanno arrivando tutti. Sono stato sempre convinto che, nelle aziende, il Ceo sia la figura più importante, nella squadra di pallavolo è così l’allenatore, è quello che conta di più. Questo signore (Piazza, ndr), c’è già da cinque anni e ha fatto molto bene ed è ovvio che lo volessero tutti e tutti lo dessero già in partenza. Gli ho parlato e gli ho detto "penso di poterti far diventare l’allenatore con più permanenza in una squadra di Serie A" e gli ho proposto il rinnovo di tre anni".

Le due parti si sono così sedute al tavolo a discutere, precisa Fusaro, non solo del fattore economico, ma soprattutto del progetto a livello tecnico. Poi il Presidente di Milano, abile imprenditore e stratega, ha anche dato qualche indizio per la prossima stagione precisando come siano molti i giocatori che si stanno proponendo e come sia già stato preso un nuovo opposto. Punto fisso dovrebbe essere Porro, che è ritenuto praticamente incedibile se non per alte cifre. Discorso diverso per gli altri due giocatori più ambiti e in possibile partenza: Ishikawa, dato vicino a Perugia e Loser verso Trento. Giuliana Lorenzo