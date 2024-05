Andrea Zorzi e Giuseppe Panini nella Hall of fame del volley mondiale

L’appuntamento è per il 19 ottobre, quando due grandissimi della nostra pallavolo saranno ammessi alla Hall of Fame del volley mondiale: si tratta di Andrea ‘Zorro’ Zorzi, opposto della Generazione dei Fenomeni di Velasco, e di Giuseppe ‘Peppino’ Panini, re delle figurine e padre del gruppo sportivo che porta il nome di famiglia e ancora oggi è il club più titolato nella storia del nostro volley.

La Hall of Fame di Holyhoke, nel Massachussetts, dove la pallavolo fu inventata nel 1895 da William Morgan alla Ymca, ogni anno inserisce alcuni grandi della pallavolo mondiale in questa arca della gloria che comprende già l’Italia dei tre mondiali come squadra del secolo e Lorenzo Bernardi come giocatore del secolo insieme con l’americano Karch Kiraly.

Dopo le votazioni, oggi sono stati resi noti i verdetti: l’Italia esulta per l’inserimento di Andrea Zorzi nella categoria atleti indoor e di Giuseppe Panini, uno dei fratelli che realizzò il colosso delle figurine e poi a metà anni sessanta diede vita al gruppo sportivo Panini, scelto nella categoria leader. Panini ci ha lasciati nel 1996.

Gli altri protagonisti nominati per la ‘classe’ del 2024 sono in alcuni casi molto legati all’Italia. Come il tecnico del Brasile Zé Roberto, unico a vincere le olimpiadi da allenatore sia nella maschile che nella femminile, o come Tim Hovland nel beach volley, visto in Italia anche a Torino e Falconara. Nel beach volley sarà inserita anche la brasiliana Ana Paula, nell’indoor la cubana Regla Bell, per il sitting volley l’allenatore iraniano Hadi Rezaei, tra gli arbitri Sue Lemaire e Juan Pereyra. Premio speciale a uno degli allenatori più importanti della storia per la diffusione del volley nel mondo, l’americano John Kessel al quale sarà assegnato il premio Mintonette, il nome originario della pallavolo.

Per quanto riguarda il passato, tra gli italiani ammessi nella Hall of Fame ci sono Julio Velasco, Andrea Gardini, Andrea Giani, Lorenzo Bernardi, Samuele Papi e Tai Aguero.